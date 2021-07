Ascoli, due componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19

Sono due i positivi in casa Ascoli nel ritiro di Cascia

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che due componenti del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19. Entrambi, in isolamento fiduciario presso i rispettivi domicili, come da protocollo medico-sanitario, questa mattina non sono saliti a bordo del pullman diretto a Cascia. Il resto del gruppo squadra, presso l'Hotel La Reggia, sta seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario.