Ascoli, esonerato Delio Rossi dopo ko esterno a Monza

La sconfitta sul terreno del Monza costa la panchina al tecnico dell’Ascoli Delio Rossi che a sua volta era subentrato a Bertotto. Il 60enne tecnico romagnolo non ha rilasciato dichiarazioni al termine della gara, con i massimi dirigenti bianconeri che hanno deciso di sollevarlo ufficialmente dall’incarico. Fanno le valigie anche il vice allenatore Fedele Limone ed il preparatore dei portieri Domenico Botticella.La sua breve parentesi alla guida del Picchio si è conclusa con un solo punto raccolto in 6 partite: pareggio a Cremona e sconfitte con Pescara, Pisa, Cosenza, Vicenza e Monza, con 5 gol fatti e 14 subiti. Stagione difficile per il Picchio penultimo in classifica in Serie B. Questo il comunicato: L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il Sig. Delio Rossi. Il Club bianconero saluta e ringrazia l’allenatore e il suo staff per la dedizione e l’impegno profuso in queste settimane.