Ascoli, Pulcinelli attacca Ardemagni: “Mercenario”. Dura la replica dell’attaccante

Dopo 40 partite e 12 gol, l’avventura di Matteo Ardemagni all’Ascoli è finita bruscamente. Un biennio cancellato dalla lite social avvenuta tra l’attuale attaccante del Frosinone e il presidente Pulcinelli. Il tutto però è partito dalle parole dure del patron dell’Ascoli che durante una diretta instagram si è rivolto al giocatore in termini non proprio amichevoli.

Mercenario

Massimo Pulcinelli infatti durante la diretta ha dichiarato: “Mi ero affezionato ad Ardemagni, pensando che lui avesse fatto lo stesso con me, con l’ambiente e con la mia famiglia. Invece è si è dimostrato un mercenario del calcio. Rispetto la sua decisione, è andato a prendere un anno in più di contratto”.

La risposta

Non si è fatta attendere la risposta di Matteo Ardemagni che, sempre via Instagram, ha rilanciato: “In relazione alle pesanti dichiarazioni rilasciate, vorrei chiarire che oltre ad essere assolutamente infondate, sono gravemente lesive della mia reputazione professionale e della mia immagine. Senza nessuna volontà di creare inutile polemica ci tengo a chiarire che ad Ascoli, come in tutta la mia carriera, ho dato tutto me stesso. Quanto alle dichiarazioni lesive della mia immagine, nelle quali il Sig. Pulcinelli mi definisce ‘mercenario’, credo si commentino da sole soprattutto per chi mi conosce e per chi ha giocato con me e ho la maturità e l’educazione di non rispondere. Ci tengo solo a comunicare che ho già dato mandato al mio avvocato di fiducia, Luigi Carvelli, per iniziare un’azione legale di risarcimento danni e posso già dire che devolverò a qualche associazione benefica di Ascoli quanto mi verrà eventualmente riconosciuto. Non posso accettare che dopo oltre quindici anni di carriera, in cui il mio nome è accostato ai tanti gol segnati, ora, su molti siti, venga accostato ad un termine così gravemente infamante e lontano dalla mia persona”.