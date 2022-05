Ascoli, Pulcinelli contro il Benevento: “Ci vediamo il prossimo anno pagliacci”

Una frase al veleno che parte dalle polemiche dopo il preliminare perso dall'Ascoli proprio contro i sanniti

Nel calcio si gioisce per le vittorie ma anche per le sconfitte. E' il caso del patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli che ha commentato sui social l'eliminazione del Benevento dal playoff di Serie B battuto dal Pisa per 1-0 ed escluso dalla corsa per la promozione in Serie A. Il massimo dirigente del Picchio nelle Instagram Stories ha scritto: “Ooohhh noooohhhh!! Peccatooooo e saluti a tutte le città del sud con la barba…Caserta…Foggia. Ci vediamo il prossimo anno pagliacci. Peccatooooo! Perdete tempo ancora… alla fine il conto arriva sempre.”“Da Caserta a Foggia andare a casa con la barba fatta è un attimo… ultimo atto di una sceneggiata ridicola, senza calcio… dio esiste”. Un duro attacco che nasce dalle polemiche in campo e fuori dopo il turno preliminare degli spareggi promozione, tra marchigiani e sanniti.