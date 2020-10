Ascoli-Reggiana, arbitro annulla gol e fa gesto del Var ma… in Serie B non c’è

Annullare un gol per fuorigioco e invocare il Var anche quando… non c’è. Succede anche questo agli arbitri italiani che, evidentemente confusi dalla presenza della tecnologia in Serie A e non in cadetteria, si sono ritrovati ad invocare la “moviola” tra l’incredulità dei giocatori in campo. Accade in Ascoli-Reggiana e il protagonista è il direttore di gara Francesco Meraviglia.

Ascoli-Reggiana: gol annulla e gesto Var dell’arbitro

Siamo al minuto 94 del match sentito tra Ascoli e Reggiana, fermo sul punteggio di 2-1. Kargbo, attaccante degli ospiti, trova il pari a tempo praticamente scaduto ma il guardalinee alza la bandierina e l’arbitro annulla. Peccato che il fischietto abbia preso la sua decisione definitiva, per altro corretta, alzando le mani al cielo e segnalando l’intervento del Var. Var che, appunto, in Serie B, non è previsto.

Tra l’incredulità dei calciatori in campo, il gol che sarebbe valso il 2-2 finale è stato annullato con staff e calciatori della Reggiana visibilemente arrabbiati anche un po’ sorpresi dall’arbitro Meraviglia e dalla sua mimima. Per fortuna, come detto, la rete era giustamente da annullare e dunque l’episodio passerà solo come una svista curiosa ma alla fine corretta.