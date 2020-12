Ascoli, Sottil: “Questa squadra ha dei valori. Contro l’Empoli avremmo meritato la vittoria”

L’allenatore dell’Ascoli Andrea Sottil ha analizzato ai canali ufficiali del club il pareggio ottenuto dai suoi ragazzi contro l’Empoli: “Sono contento perchè la squadra ha tenuto testa ad una grande squadra ma allo stesso tempo sono dispiaciuto perchè avremmo meritato la vittoria. Abbiamo collezionato diverse palle gol e ci siamo difesi con ordine, giocando una grande gara. Come ho già detto, questi ragazzi hanno dei valori e lo stanno dimostrando, stasera in particolare non abbiamo mai disdegnato di attaccare contro una squadra forte”.