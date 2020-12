Ascoli, Sottil si presenta: “Squadra malata ma possiamo risalire la classifica”

Andrea Sottil è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Ascoli, oggi l’ex difensore si è presentato ufficialmente ai microfoni della stampa: “Sono qui grazie al ds Polito, credo in questa squadra, ha grandi qualità ma al momento è malata. Non voglio fare particolari promesse ma so che possiamo far bene. Spetta a me trovare la chiave utile per far risalire l’Ascoli”. Sottil per il momento snobba il capitolo mercato: “Adesso dobbiamo concentrarci sulle 3 partite che ci mancano da giocare prima della sosta, al calciomercato penserà successivamente il nostro direttore sportivo”.