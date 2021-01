Ascoli, Stoian si presenta: “Sono uno che non molla mai. Noi ultimi? Anche con il Crotone…”

Adrian Stoian, calciatore che abbiamo visto vestire in Serie A le maglie di Crotone, Roma e Chievo si è presentato da nuovo giocatore dell’Ascoli: “La mia ultima esperienza è stata in Romania, la mia terra, nelle file del Viitorul Constanta, in precedenza ho giocato anche nello Steaua, ma calcisticamente mi sono formato in Italia, tanto che posso dire di essere tornato in Romania quasi da straniero. Ascoli ultimo? Anche quando arrivai a Crotone mi trovai nella stessa situazione, stavamo per retrocedere in C invece l’anno successivo siamo andati in Serie A. Sono uno che non molla mai”.