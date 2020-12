Ascoli, tifosi in rivolta dopo ko con il Cosenza intanto annunciato nuovo ds: è Ciro Polito

Dopo aver chiuso l’avventura alla Juve Stabia, il ds Ciro Polito riparte dall’Ascoli. Questo il comunicato del club bianconero: L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo al Sig. Ciro Polito, professionista che fin da subito si è messo al lavoro con l’intento di contribuire ad invertire il trend di risultati maturati finora, con la consapevolezza che la squadra bianconera abbia le potenzialità per tirarsi fuori dalla difficile posizione di classifica. Il Club di Corso Vittorio Emanuele accoglie con un caloroso benvenuto il neo DS e gli augura un proficuo lavoro.

CAOS – Intanto la tifoseria del Picchio e in particolare il gruppo Ultras 1898 dopo la sconfitta contro il Cosenza nella dodicesima giornata del campionato di Serie B, hanno posizionato uno striscione al Picchio Village. “Fuori Luci e compagnia… Pulcinelli fuori le palle o fuori dalle palle”, rivolto al patron Massimo Pulcinelli e all’agente Alessandro Luci, della Football Factory che ha portato ad Ascoli alcuni calciatori. Anche la tifoseria dell’Ascoli Calcio della Tribuna Est “Carlo Mazzone” ha espresso la propria opinione con un comunicato:

“Assistiamo da mesi alla perdita di identità della nostra gloriosa società. L’Ascoli Calcio 1898, nella gestione di Massimo Pulcinelli, ha perso solidità, identità, professionalità e credibilità agli occhi della tifoseria. La società si è trasformata in un centro di riqualificazione di professioni non meglio specificate, con continui avvicendamenti nelle cariche principali da parte di soggetti non aventi alcuna competenza, carenza di comunicazione e assenza di ogni legame con il territorio.

La squadra, allestita in dieci giorni al termine del mercato, è spacciata per costosissima quando è stata costruita da giocatori svincolati, parla 14 lingue diverse, e la sua costruzione è stata affidata a tale Davide Grassi, soggetto non assunto dalla società, che invece annoverava come direttore sportivo il Signor Giuseppe Bifulco recentemente esonerato.

Il blocco protagonista della salvezza dello scorso anno è stato smembrato. Il Mister Davide Dionigi, protagonista del miracolo, è stato allontanato più per questioni personali che sportive, con immancabile dileggio avvenuto via social.

Il Patron Pulcinelli preferisce modalità di comunicazione via Instagram che una direzione personale dell’azienda, basata su competenza e assunzione diretta di decisioni, e risponde alle critiche con l’arma del pubblico dileggio, che oltre a non essere producente lo espone personalmente a stucchevoli ed infantili tira e molla mediatici che nulla hanno a che fare con la stagione sportiva.

Non crediamo che le esternazioni verso il giornalista Gigi Mancini possano essere costruttive, anzi esprimiamo la solidarietà ad una stampa vera e critica, che deve continuare ad essere libera. Già da agosto 2020 la tifoseria aveva chiesto un incontro per il tramite di referenti che avevano contattato il Dott. Andrea Di Maso, venendo pubblicamente tacciata di utilizzare modalità di colloquio di tipo “mafioso”.

Comunichiamo al Signor Pulcinelli la totale sfiducia nell’operato di una società fatiscente, che continua (come testimoniato dalla foto del Patron pre Ascoli-Cosenza) a dimostrarsi incapace di realizzare un cambio di rotta sia nei modi che nei fatti.

Non intendiamo giustificare il comportamento del proprietario per il fatto di aver riposto fiducia in figure delegate, visto che le sue responsabilità sono sotto gli occhi di tutti.

E’ onere della proprietà rassicurare la tifoseria circa la solidità finanziaria della società Ascoli Calcio 1898 FC, anche in ottica di una continuità pluriennale, viste le concrete possibilità di retrocessione.

Non ci venga detto che apparteniamo ad una mentalità provinciale o che facciamo parte di un paesello; l’identità che abbiamo è ben chiara, così come sono chiari gli errori del Signor Pulcinelli che hanno perso possibilità di giustificazione.

Ci rimane inoltre difficile comprendere l’atteggiamento della tifoseria, che si è appiattita di fronte a questi reiterati segnali di inadeguatezza, e ammette in silenzio l’operato di chi amministra. Pretendiamo un incontro immediato ed un confronto con la presenza esclusiva del Patron”.