Ascoli, tragedia nello stadio di Perugia: tifoso si sente male e muore

Tragedia nel settore ospiti del Renato Curi di Perugia

Dramma al Curi. Un tifoso dell'Ascoli, sulla gradinata del settore ospiti, è morto a causa di un malore. Il decesso è avvenuto durante il match tra il Perugia e l'Ascoli vinto dai bianconeri per 3-2, gara valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie B. Un tifoso bianconero di 56 anni residente a San Benedetto del Tronto, presente nel Settore Ospiti, ha accusato un arresto cardiaco nei minuti di recupero della partita ed è caduto violentemente a terra. Inutili si sono rivelati i soccorsi dei sanitari dello stadio e degli operatori del 118 giunti sul posto. L'uomo ha purtroppo perso la vita dopo lunghi tentativi di rianimazione. L'ufficialità del decesso è arrivata dall'ospedale di Perugia dove la salma è ora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Lo riporta picenotime.it. Solo pochi giorni fa un'altra tragedia simile: un tifoso del Frosinone è morto nello stadio Stirpe .

Il comunicato dell'Ascoli: È con immenso dolore e incredulità che l’Ascoli Calcio apprende della morte di un suo tifoso avvenuta in occasione della trasferta della squadra al “Curi” di Perugia. Una serata che doveva essere di festa per i colori bianconeri si è trasformata in una tragedia che ha lasciato tutti interdetti e affranti.