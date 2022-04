Baldini: “Vicenza grande sfida. Fino a ieri ho pianto con ragazzi del Catania ma ora…”

Parla il mister

Un primo passaggio sul Catania: "Catania mi ha dato tanto. Voglio ringraziare i ragazzi, chi ha composto la società e ha portato avanti una stagione complicatissima. Faccio i dovuti ringraziamenti a tutti quelli che hanno lottato con me in una situazione complicata", ha esordito Baldini . "Il merito, se io son qui al Vicenza, è dei ragazzi. Sono passato dal piangere con i ragazzi , fino a ieri a pranzo infatti eravamo insieme, a venire qui. Tutto in una giornata".

Sulla voglia di fare bene al Vicenza: "Sono in un ambiente che conosco con persone che conosco. Punterò su aggressione, pressing e conquista palla", ha detto il nuovo allenatore. "Per me è una grande sfida. Che modulo userò? Mi piace parlare di occupazione degli spazi, voglio fare la partita non mi piace subire il gioco". E ancora sul finale della stagione: "Mancano sei partite, non quattro. Dobbiamo dare il massimo".