Balotelli arrivo al Monza e messaggio a Boateng: “Più vecchi ma più forti”

L’avventura di Mario Balotelli al Monza è iniziata ufficialmente nelle scorse ore. Super Mario ha scelto il club brianzolo per rilanciarsi dopo l’esperienza al Brescia. Grande colpo di mercato per la Serie B da parte di Galliani e Berlusconi che scommettono sulla voglia di riscatto del centravanti italiano.

Sui social, ecco subito la prima storia a carattere “brianzolo” da parte dell’attaccante. Destinatario: Kevin Prince Boateng.

Balotelli scrive a Boateng

All’indomani dell’annuncio del Monza che dava il benvenuto a Mario Balotelli lo stesso attaccante ex Milan e Inter ha voluto salutare un suo vecchio compagno dei tempi del Milan che, poche settimane prima di lui, ha firmato proprio con il club brianzolo: Kevin Prince Boateng. “I fratelli non si perdono mai”, ha scritto SuperMario in una storia su Instagram. “Torneremo presto. Più vecchi ma più forti”.