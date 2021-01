Balotelli contro il suo passato: proverà ad esserci in Monza-Brescia

Il monday night della 19^ giornata del campionato di B, previsto per il 25 gennaio 2021, metterà Mario Balotelli davanti al suo passato. Il Monza, infatti, farà visita al Brescia, più recente ex squadra del centravanti. Per l’ultima gara del girone d’andata, potrebbe dunque esserci una sfida molto speciale per Super Mario.

Il condizionale è d’obbligo dato che l’attaccante non si è ancora ripreso dal problema fisico accusato nel riscaldamento della sfida passato contro il Lecce. Un fastidio ai flessori della coscia sinistra per il quale Balotelli è a lavoro. Se dovesse farcela, l’ex Milan giocherà contro il suo passato sicuramente con un pizzico di voglia in più di dimostrare ancora il suo valore…