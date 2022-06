Bari, lavori al San Nicola: il club chiede di poter usare l’Arechi di Salerno

E' stata una stagione da incorniciare per il Bari. I Galletti hanno infatti ottenuto la promozione in Serie B dopo aver vinto e dominato il girone C della Lega Pro. Il club, oltre alle note questioni societarie relative alla presidenza di Luigi De Laurentiis, dovrò fare i conti anche con la questione stadio. Lo Stadio San Nicola è infatti oggetto di un profondo restyling, che passa per lavori di sbancamento e rizollatura del manto erboso oltre che per il rinnovamento di maxischermi e sediolini, così il Bari corre ai ripari in vista del prossimo campionato di Serie B, categoria ritrovata dai biancorossi a quattro anni dall'ultima volta.