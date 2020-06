Benevento, arriva il regalo promozione: preso un ex Chelsea

L’intera città di Benevento ha atteso due anni il ritorno in Serie A. Il sogno ora è realtà. La squadra di Inzaghi lunedì sera potrà festeggiare il ritorno nella massima serie dopo un campionato dominato. Sono 22 i punti di vantaggio sulla seconda e solo lo stop forzato causa Covid-19 ha messo in dubbio la promozione della squadra campana.

Un regalo per il Benevento

In attesa di festeggiare sul campo, la società ha già confezionato il regalo per Pippo Inzaghi. Secondo quanto riferito da SkySport la dirigenza giallorossa ha messo le mani su Loic Remy, ex conoscenza del calcio inglese e in scadenza questa stagione con il Lille. L’attaccante francese ha avuto un passato al Chelsea nella stagione 2016/2017 e sempre in Premier ha militato con le maglie di Newcastle, Crystal Palace e QPR. Non più giovanissimo (33 anni), il francese potrà dare una grossa mano in Serie A nella prossima stagione. Il giocatore è atteso in città nelle prossime ore per le visite mediche e la firma con il Benevento. Un regalo niente male per Pippo Inzaghi.