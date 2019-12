Benevento da record: i giallorossi battono Sassuolo e Juventus

Quarantasei punti in diciannove giornate. Il Benevento riscrive la storia della Serie B. Nessuno aveva mai ottenuto un punteggio simile in questo momento della stagione. I giallorossi hanno battuto il primato del Sassuolo nella stagione 2012/13 e della Juventus nel 2006/07. Il tecnico Filippo Inzaghi ha commentato una simile impresa: “Ieri avevo mostrato ai ragazzi tutti i record che potevamo raggiungere oggi. Battere la Juventus e il Sassuolo di Di Francesco o i 9 gol subiti dal Bologna è stato bello. Sono numeri che fra vent’anni potranno essere ricordati. I ragazzi stanno dimostrando ciò che sapevo già: sono forti, è aumentata la loro consapevolezza. I complimenti vanno al modo in cui hanno lavorato e come stanno seguendo me e il mio staff. Per la prima volta mi dispiace di andare in vacanza perché mi stavo divertendo molto”.