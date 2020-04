Benevento, il sogno di Montipò: “Giocare in A con questa maglia”

La scalata del Benevento dalla Serie B alla Serie A è temporaneamente interrotta. Lo stop forzato ha messo una fine temporanea a quella che in realtà è una corsa solitaria della squadra di Inzaghi. Venti punti di vantaggio sulla seconda e la certezza che l’anno prossimo sarà ancora Serie A.

MONTIPO‘ – Chi non vede l’ora di giocare in Serie A con la maglia del Benevento è Lorenzo Montipò, estremo difensore della squadra capolista. Queste le sue parole durante un’intervista a Ottochannel: “La serie A sarà il coronamento di un sogno, spero di giocarla l’anno prossimo con la maglia del Benevento. La massima serie è molto difficile e non dovremo pensare che dopo il campionato di quest’anno sia più facile. Ci vorrà molta più dedizione e lavoro”.