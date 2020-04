Benevento, Improta: “Ci siamo già meritati la Serie A”

Il futuro dei campionati, attualmente sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus, rimane ancora un’incognita. Una situazione che tiene in bilico il Benevento, autentico dominatore del campionato di Serie B. I sanniti, anche in caso di stop definitivo ai tornei, chiedono infatti a gran voce la promozione in Serie A, come ribadito dall’esterno offensivo Riccardo Improta a Otto Channel.

RIPRESA – “Io spero che ci facciano giocare, anche se non sarà la stessa cosa a porte chiuse. Sospensione definitiva? Noi abbiamo già dimostrato di meritare la promozione. Se il campionato non potesse continuare, dovrebbero permetterci di giocare in Serie A il prossimo anno. E’ un traguardo che vorremmo ottenere sul campo, ma per il vantaggio accumulato e per quanto fatto vedere non potrebbe essere altrimenti”.

INZAGHI – “Mi ha fatto una grande impressione fin da subito. Durante la settimana ci trasmette molta carica, per lui parlano i risultati. Ricordo il discorso che tenne dopo la sconfitta con il Pescara: ci diede coraggio facendoci capire che dovevamo lavorare sugli errori commessi. Quel risultato diede il via alla nostra scalata, poi nella partita di ritorno ci siamo vendicati alla grande”.

SILERI: “INVEROSIMILE UNA RIPRESA DEL CAMPIONATO”