Benevento in A, Inzaghi predica calma: “Servono 8 punti”

Il calcio è pronto a ripartire in Italia. Anzi, la Serie B lo ha già fatto con i recuperi. Il Benevento è pronto a fare festa dopo aver dominato l’interno toreno cadetto. In casa delle Streghe, però, il mister predica ancora calma.

Intervistato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato della promozione in A dei giallorossi per la quale servirà ancora un pizzico di concentrazione e qualche buon risultato: “Bisogna fare 8 punti. Prima aspettiamo il conforto della matematica, ci sono altre dieci partite. E’ chiaro che il primo pensiero va a chi ha sofferto. Mi auguro che la ripartenza sia un segnale di vita e di speranza per il Paese e in particolare per le persone maggiormente colpite dal virus. Il popolo italiano ha dimostrato che nei momenti decisivi sa comportarsi con grande responsabilità”.

