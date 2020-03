Benevento, Inzaghi: “Fermiamo il calcio, non ha senso andare avanti così”

Una stagione trionfale, quella che sta portando avanti il Benevento. I campani guidano la classifica di Serie B con ben venti punti di vantaggio sulla seconda piazza occupata dal Crotone, con la promozione nel massimo campionato ormai in tasca. L’emergenza Coronavirus potrebbe però presto sospendere il torneo cadetto: una soluzione che si auspica anche il tecnico dei sanniti Filippo Inzaghi. Queste le sue parole all’Ansa.

STOP – “Faccio fatica a parlare di calcio in questo momento. Questi ragazzi meritano di tornare in campo con lo stadio pieno per godersi un campionato storico per tutta la Serie B. Mi auguro che fermino tutto, andare avanti così non ha senso. Questa squadra merita di festeggiare con il suo pubblico, ma in questo momento non riusciamo più a goderci nulla. La salute viene prima di tutto, il calcio deve tornare quando sarà il momento giusto”.