Benevento, Inzaghi ha rinnovato: “Ecco cosa mi ha detto il presidente. Serie A? Dobbiamo ottenerla il prima possibile”

Nelle scorse ore l’annuncio del patron Vigorito sul rinnovo di contratto col tecnico, adesso le parole del diretto interessato. In casa Benevento si vivono momenti di gioia ed entusiasmo, sia per i risultati sia per la serenità di tutto l’ambiente. A raccontare le sue sensazioni è Filippo Inzaghi. Il tecnico, fresco di prolungamento, ha raccontato in conferenza stampa alcuni passaggi che hanno portato all’accordo col presidente delle Streghe.

RETROSCENA – “Ringrazio la società. Benevento mi voleva da tre anni, forse ho tardato troppo per arrivarci”, ha iniziato a spiegare Inzaghi. “Ho trovato totale fiducia in me e nel mio staff. Per me queste sono cose fondamentali. Ci sono due aneddoti molto importanti: in ritiro ho trovato il presidente che mi ha ringraziato per come stavamo lavorando. Ammetto che è stata una cosa che non mi era mai successa. Quella per me è stata la svolta, ci ha fatti sentire importanti per la passione che ci mettevamo. Il secondo è che questo rinnovo è stato fatto a ottobre, quando non eravamo in lotta per il primo posto. Resterò qui, speriamo in una categoria che tutti sogniamo. Cercheremo di ottenerla il prima possibile. Non mi pongo mai limiti e anche la squadra e l’ambiente devono fare lo stesso. Da allenatore ho vinto già qualcosa, ma farlo in questo modo è un qualcosa di esaltante che probabilmente non mi succederà più”.