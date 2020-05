Benevento, Inzaghi non ci sta: “Sembra che si voglia mettere la gente contro il calcio”

Dalla Serie A alla Serie D, sono in tanti a chiedere un ritorno alla normalità. Il calcio vuole ripartire e ancora non c’è una data ufficiale come per altro non c’è nemmeno negli altri campionati europei. Le istituzioni stanno lavorando ad una ripresa del calcio che avvenga in totale sicurezza.

BENEVENTO – A tal proposito ha parlato anche Filippo Inzaghi. L’ex bomber del Milan con il suo Benevento ha dominato la Serie B e la promozione nella massima serie era ormai scritta. Ospite durante la diretta social #CasaBenevento l’allenatore piacentino ha parlato così di questo lungo stop: “Ci siamo quasi abituati a stare in casa dopo due mesi e non è facile. Speriamo che già dalla prossima settimana ci verrà data la possibilità di allenarci in sicurezza. Ovviamente rispettiamo ciò che ci dice il governo, ma non capiamo la motivazione che ci permette di correre nei parchi e non nel centro d’allenamento che risulta essere molto più sicuro“. Poi Inzaghi ha parlato anche dell’emergenza economica che stanno vivendo tanti club di B e C: “Ci saranno tante società in Lega Pro e nei Dilettanti che scompariranno. Sembra che si voglia mettere la gente contro il calcio. Noi vogliamo giocare, ma se dovessero decidere di sospendere in maniera definitiva saremo ugualmente in serie A.