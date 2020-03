Benevento, Inzaghi: “Si deve giocare, ne va della regolarità del campionato”

Nonostante la crisi sanitaria che sta mettendo in ginocchio l’Italia continua il dibattito sulla ripresa o meno dei campionati. In queste ore il ministro Spadafora ha sancito l’impossibilità di riprendere il 3 maggio e ha bloccato per tutto aprile gli allenamenti. Sono in molti tra gli addetti ai lavori a chiedere la sospensione dei campionati, ma anche dalla Serie B qualcuno non sembra essere d’accordo.

INZAGHI – L’allenatore del Benevento, Pippo Inzaghi, è contrario a qualsiasi sospensione. La sua squadra infatti è prima in classifica, con un piede in A. Queste le sue parole a SkySport: “Finire il campionato? Non riesco a capire come possa essere il contrario, non so forse ci sono degli interessi. È una situazione incredibile, noi siamo pronti a giocare a luglio o agosto, non ci interessa. Se ci saranno altre soluzioni si rischia. I miei giocatori e il mio presidente, ma tutti, meritano di giocare la A. Per il bene di tutto il sistema si debba giocare. Va finito per la regolarità del campionato. Sento tanti discorsi, ma la cosa più limpida e giusta è tornare a giocare. Nessuno deve subire danni”.