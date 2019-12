Benevento, Inzaghi: “Stiamo facendo qualcosa di importante ma vedremo a maggio. VAR? Darà maggiore serenità…”

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato a Radio Anch’Io Sport del momento della sua squadra che è al comando della Serie B e domina il campionato. Ecco le sue parole:

SERIE B – “Stiamo facendo qualcosa di importante. Ma so come vanno le cose in questo ambiente. Ancora non ci hanno dato alcun premio. Si vedrà a maggio. La strada è ancora lunga”. “Serie B sempre da decifrare e se temo qualcuno? Da sempre la serie cadetta è ricca di sorprese. C’è sempre qualche squadra che fa molto bene. Non mi sorprende che Pordenone e Entella lì. Ci si aspettava alcune squadre più avanti. Come Frosinone, Empoli. Il campionato è lungo e credo possano recuperare punti. Sabato sarà una grande sfida. Contro Nesta sarà una grande gara emozionante”.

VAR – “Penso sia un’innovazione importante. Credo il VAR porterà maggiore serenità. Per il fuorigioco credo sia una tecnologia indispensabile. Sono in favorevole. Siamo tutti convinti che possa arrivare presto. Può dare quel pizzico di serenità in più”.

MILAN – “Sogno di tornare ad allenare il Milan? Adesso devo concentrarmi su quello che sto facendo. Per noi milanisti è importante oggi, i 120 anni. Ho fatto tanti gol e ci siamo presi tante soddisfazioni. Ma io penso al mio Benevento. Con Boban e Maldini il Milan è in ottime mani e spero torni dove merita”. “Maledizione del numero 9? Sono troppo lontano per sapere. Piatek ha fatto molto bene al Genoa. Poi quando la squadra non gira a certi livelli, il centravanti ne risente”.

SERIE A – “Lotta scudetto bella. L’Inter combatte. Anche se la Juventus resta favorita. Se mio fratello stasera farà risultato poi…”. “La Juventus con quel tridente può vincere anche la Champions League”. “Mio fratello come il Ferguson della Lazio? Simone sta facendo qualcosa di straordinario. Alla Lazio sta bene perché è come a casa sua. Complimenti a lui. Stasera ha una gara difficilissima contro il Cagliari. Penso che la Lazio possa fare bene. Anche se Inter e Juventus sono di un’altra categoria. Se dovesse andare in Champions potrà fare bene”.