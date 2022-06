Benevento, la B è salva: accordo raggiuto tra Vigorito e il sindaco

Il club campano si iscriverà al prossimo campionato di Serie B

Il Benevento si iscriverà regolarmente al prossimo campionato di Serie B. Lo ha garantito il presidente Oreste Vigorito al sindaco Mastella , che al termine del faccia a faccia con il numero uno delle streghe ha dichiarato: "L’iscrizione in Serie B è garantita perché Vigorito è un galantuomo e una persona per bene". L’incontro è avvenuto nell’abitazione di Mastella, ancora in condizioni precarie dopo essere stato sottoposto di recente ad un intervento chirurgico.

"Per le decisioni che riguardano il futuro del suo impegno per il club sono valutazioni che appartengono a Oreste Vigorito – ha proseguito il primo cittadino -. Non entro nel merito e le lascio ovviamente a lui anche in virtù di un’amicizia profonda e che dura da tempo tra di noi. Fa piacere però di averlo trovato molto sereno".