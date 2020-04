Benevento, Maggio ammette: “Non pensavamo di ammazzare il campionato…”

Christian Maggio, capitano del Benevento, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Veneto per raccontare la cavalcata incredibile delle Streghe in campionato ma anche dell’emergenza coronavirus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero, compreso lo sport.

SORPRESA – Gli uomini allenati da Filippo Inzaghi hanno dominato la serie cadetta, distanziando le rivali con facilità impressionante. Un cammino che ha stupito anche lo stesso Maggio: “Sull’andamento della stagione siamo rimasti un po’ basiti anche noi. Vero che eravamo tra i favoriti con altre 4 o 5 squadre, ma ammazzare il campionato è tutta un’altra cosa”. E sull’emergenza Covid-19 e la ripresa della stagione: “L’augurio è di poter ripartire, ovviamente ci dovranno essere le condizioni per farlo, ma credo sia giusto concludere il campionato. Ci sono presidenti che hanno fatto investimenti importanti per raggiungere un obiettivo e dovrebbero ottenere sul campo il risultato. Che sia giugno o luglio o dopo, conta poco”. Un pensiero, poi, anche al “suo” Vicenza, club che lo ha lanciato a grandi livelli prima dell’approdo alla Fiorentina, Sampdoria e Napoli: “Ho visto qualche partita e sono contentissimo che sia finalmente in vetta. Spero che anche loro possano gioire alla fine, mi auguro che possano intanto tornare in B e cominciare un percorso importante”.