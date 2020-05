Benevento, Maggio dice no: “Non voglio pensare all’annullamento della stagione…”

Dopo una cavalcata trionfale verso la Serie A, il possibile stop definitivo al campionato a causa dell’emergenza coronavirus potrebbe persino portare all’annullamento della stagione 2019-20 del pallone.

Difficile sapere, adesso, quale sarà il destino del calcio. Dalla Serie A alla Serie B come anche la Lega Pro e tutto lo sport. Chi, sicuramente, vedrebbe rovinato il proprio lavoro eccellente è il Benevento che con mister Filippo Inzaghi ha dominato la serie cadetta. A parlare della possibile conclusione della stagione è stato il difensore delle Streghe Christian Maggio ai microfoni del Corriere dello Sport.

IMPENSABILE – “Riprendere col calcio per tanti è un fatto positivo, per altri meno”, ha esordito l’ex Napoli. “Ogni cosa però va fatta con la testa giusta, per questo dico che è meglio lasciar lavorare chi ha il compito di decidere certe cose. Noi non vogliamo neanche pensare all’annullamento di questo campionato, perché sarebbe un rammarico incredibile per le tante persone che hanno lavorato a questo progetto e soprattutto per il presidente che ha fatto investimenti importanti. Veder svanire questo sogno sarebbe tremendo”, ha concluso Maggio.