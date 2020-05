Benevento, Maggio: “Vogliamo la Serie A sul campo. Sul futuro…”

In attesa di capire se la stagione riprenderà oppure no, il terzino e capitano del Benevento Christian Maggio ha parlato ai microfoni di Ottogol dei temi caldi legati al calcio giocato ma anche alla sua voglia di continuare a giocare con la maglia delle Streghe.

RIPRESA – “Ci manca tanto giocare e allenarci e speriamo di farlo quanto prima con tutte le precauzioni del caso”, ha esordito Maggio. “Potremmo conquistare la Serie A a tavolino è vero, ma vogliamo concludere il campionato sul campo. Io voglio essere comunque fiducioso e vedo la luce in fondo al tunnel. È chiaro che dopo un lungo stop come quello di quest’anno ci potranno essere problemi di natura fisica, ma è anche vero che ci sono tante squadre in lotta per i loro obiettivi ed è giusto che sia il campo a decidere i verdetti. Vogliamo andare in Serie A non per fare la comparsa, ma per restarci e la dirigenza sta lavorando per rinforzare al meglio questa squadra”.

FUTURO – Ma anche in ottica futura, l’esterno ex Napoli ha le idee decisamente chaire: “Rinnovo? Il virus non ci ha permesso di intensificare i contatti, ma la mia idea è prima conquistare la promozione e poi accordarmi con la società. Da parte mia dovrò dare una risposta, ma posso dire che vestirò sicuramente il giallorosso se dovessi continuare a giocare”.