Benevento-Pisa, le formazioni ufficiali

Calcio d'inizio alle 20.30

Entrano nel vivo i playoff di Serie B con la gara d'andata delle semifinali. Al Vigorito si sfidano Benevento e Pisa. La squadra campana ha eliminato l'Ascoli nel turno preliminare vincendo in trasferta 1-0. Il Pisa fa l'ingresso nelle fasi finali dopo aver conquistato il terzo posto nella regular season. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW alle 20.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD