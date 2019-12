Benevento, Sau si gode il momento: “Superare il record di Juventus e Sassuolo era uno stimolo in più…”

Festeggiano nel migliore del modi la fine del 2019 il Benevento e Marco Sau, attaccante delle streghe. Poker all’Ascoli, record e tris personale per il bomber ex Cagliari. Una vittoria che mette in evidenza numero eccezionali come anche il mister Filippo Inzaghi ha voluto sottolineare a caldo.

Parlando ai microfoni di DAZN, il centravanti che si è portato a casa il pallone della tripletta, ha commentato l’esito della sfida godendosi i record registrati: “Siamo felicissimi. Abbiamo disputato una prima parte di stagione fantastica e stiamo seguendo alla lettera le indicazioni del nostro allenatore che sa sempre quali in che modo caricarci. Poter superare il record di Juventus e Sassuolo era uno stimolo in più, l’approccio alla partita fa capire quanta fame di risultati abbia questo gruppo. Le partite alla fine anno possono sempre nascondere delle insidie, soprattutto quando hai un vantaggio importante sulle dirette concorrenti. Noi, invece, siamo stati bravissimi e ci godiamo questo momento, consapevoli che dopo la sosta bisognerà riattaccare la spina con la testa giusta e con la mentalità che ci ha sempre contraddistinto”. E sulla rete di tacco: “Non è la prima volta che ne faccio uno così. Il difensore era in ritardo, è stato un gesto istintivo”, ha detto Sau.