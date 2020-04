Benevento, Vigorito: “Non possono negarci la Serie A”

Il futuro dei campionati, attualmente sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus, rimane un’incognita. Una situazione che tocca in particolar modo il Benevento, autentico dominatore del torneo di Serie B che potrebbe però veder svanire la promozione in caso di annullamento della stagione. Un’ipotesi della quale il presidente del club campano Oreste Vigorito non vuole sentir neanche parlare: “Abbiamo 22 punti di vantaggio sulla terza, più lo scontro diretto a nostro favore – ha detto a Sky Sport -. Dopo 29 partite ci mancano quattro o cinque punti per la promozione diretta: siamo in Serie A già da qualche mese, non ammetterci al massimo campionato sarebbe un grave torto al sacrificio economico della società e dei tifosi”.