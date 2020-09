Berlusconi ancora positivo al Coronavirus

Non ha ancora del tutto sconfitto il coronavirus Silvio Berlusconi che a quasi un mese dal contagio, è ancora positivo. L’ex presidente del Milan, ora numero 1 del Monza, è costantemente seguito dal professor Alberto Zangrillo, e gli ultimi controlli ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato ancora la presenza del virus. Come riporta Gazzetta.it a questo punto è probabile che la quarantena si allungherà di parecchio. Niente festa di compleanno e passerà un po’ di tempo prima che l’ex presidente del Milan possa tornare a farsi vedere in pubblico per appuntamenti ufficiali, politici e non, comprese le partite del suo Monza.