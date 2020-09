Berlusconi ricoverato, i tifosi del Monza lo sostengono: “Forza Silvio!”

La notizia preoccupa il mondo della politica: Silvio Berlusconi è risultato positivo al Coronavirus. L’ex Premier è ora ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma resta una certa apprensione per l’evolversi del quadro clinico, alla luce di un leggero aggravamento nelle ultime ore.

SOSTEGNO

Dal 2018, Berlusconi è divenuto anche il presidente e proprietario del Monza Calcio. I brianzoli sono riusciti a conquistare la promozione dalla Serie C alla Serie B e sognano il triplo salto con l’ingresso nella massima categoria. I tifosi biancorossi hanno deciso di manifestare la loro vicinanza al numero uno del club con striscioni. Questo il comunicato della Curva Sud: “Oggi siamo stati al San Raffaele per portare la nostra vicinanza a Silvio Berlusconi che tanto sta facendo per il nostro amato Monza! Il nostro augurio è che possa tornare presto in forma per vivere insieme questo bellissimo sogno che grazie alla sua presidenza può diventare realtà!”.

