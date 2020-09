Boateng e il Monza: “A Berlusconi e Galliani non potevo dire no”

Kevin-Prince Boateng è sicuramente il colpo del mercato del Monza. La società guidata da Silvio Berlusoni e Adriano Galliani ha costruito una rosa ambiziosa che punterà quanto meno ai playoff. La campagna acquisti ha visto anche l’arrivo del ghanese, legatissimo alle due figura di punta della squadra.

MONZA, BOATENG SI PRESENTA

Mercoledì il giocatore ex Milan ha parlato in conferenza stampa di presentazione: “Per tanti motivi potevo restare tranquillo a Firenze, ma sono abituato alle pressioni e per questo ho scelto questo progetto e questa piazza. Voglio contribuire a raggiungere grandi traguardi. Con Galliani e Berlusconi ho un legame che va oltre il calcio, per cui sarebbe stato difficile dire no quando mi hanno chiamato. Non sono abituato a giocare in una squadra senza pressioni, però vedo molto ambizione e non vedo l’ora di iniziare”. A riportarlo è TuttoMonza.