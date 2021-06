Boateng: “Mi dispiace non aver portato il Monza in Serie A”

Boateng, attraverso un messaggio pubblicato sui social, ha salutato il Monza

Un anno fa un mercato scoppiettante, con l’arrivo di top player come Kevin Prince Boateng pe raggiungere in un anno la Serie A. Purtroppo, il Monza non è riuscito nell’impresa, uscendo ai playoff e rimanendo dunque in Serie B. Da qualche giorno, proprio l’ex Milan ha cambiato squadra, approdando in Bundesliga, all’Hertha Berlino.