Bojinov lascia il Pescara: “Mi allenerò con il Levski Sofia”

Doveva essere il grande colpo del Pescara. In realtà Valeri Bojinov non è riuscito a incidere nella stagione, peraltro deludente, del Delfino. L’attaccante bulgaro non ha fatto la differenza come in altre occasioni, specialmente a Lecce e Parma, dove ha lasciato di sé un ottimo ricordo. Pochi lampi degni di nota per il bomber che sembra aver deciso di cambiare aria.

DIVORZIO

Infatti lo stesso Bojinov ha spiegato quali sono i suoi programmi ai microfoni di Sportal.bg: “Ho parlato con Sirakov e inizierò ad allenarmi con il Levski, anche se in questo momento non c’è nulla di concreto. Ho un contratto fino a fine agosto con il Pescara e presto capirete tutto, non ha senso dire ogni giorno le stesse cose. In questo momento dobbiamo tutti pensare al bene della nostra squadra del cuore e sono certo che il Levski sopravviverà”.