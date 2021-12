Brescia, Cellino: “Inzaghi? Con me sono tutti sempre in discussione”

Sembra pace fatta tra Cellino e Inzaghi che sembrava vicino all'esonero

La quiete dopo la tempesta. Tra il presidente del Brescia Massimo Cellino e il tecnico delle Rondinelle Pippo Inzaghi pace fatto e nessun rischio esonero. Il patron della squadra lombarda ne ha parlato al Giornale di Brescia: "È da questa estate che cercano di metterci contro. Pubblicamente non ho mai detto nulla per cui non devo giustificarmi con nessuno. Con me sono tutti sempre in discussione compreso il sottoscritto. Buone feste ai bresciani e che si godano il Natale con le loro famiglie. Siano ottimisti per il futuro perché abbiamo una squadra forte, una società forte, un allenatore ed un Presidente forte che non hanno paura di nessuno".