Brescia, Cellino: “Squadra senza centro sportivo non ha casa”

Il patron delle Rondinelle vuole portare il club in A

"Quando sono arrivato qui ero convinto che una società con 110 anni di storia avesse il centro sportivo, invece no e si è trattato sicuramente di una cosa anomala. Io penso che se una squadra di calcio non ha il suo centro sportivo non ha casa". Parla così, intervistato in esclusiva dai microfoni di Sky Sport, il presidente del Brescia Massimo Cellino. E dalle sue parole emergono orgoglio e tanta soddisfazione per il centro sportivo realizzato per il suo Brescia: "Ho scelto Torbole perché la designazione d’uso era la più veloce da ottenere, anche se il prezzo era un po’ elevato, poi è molto vicino Brescia. È stato fatto un grosso sacrificio, ma penso sia l’investimento migliore che potessi fare".