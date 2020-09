Brescia, Cellino torna sulla retrocessione: “Io lasciato solo. Chiedo scusa a Lopez”

Massimo Cellino rompe il silenzio dopo la retrocessione in B del Brescia. Il numero uno delle rondinelle ha voluto ringraziare pubblicamente Diego Lopez per il lavoro svolto lanciando poi una frecciata a qualcuno della rosa che forse non ha messo tutto il suo impegno nella causa delle rondinelle.

CELLINO CHIEDE SCUSA

Questo il comunicato del presidente del Brescia: “È passato quasi un mese dal termine della scorsa stagione e ancora non mi do pace per come è andata a finire. Un insuccesso frutto di scelte sbagliate di cui mi sono già assunto la responsabilità, ma anche in cui sono stato lasciato solo. Una sola persona mi è venuta a supporto ed il suo nome è Diego López. Voglio ringraziare pubblicamente Diego per la sua amicizia, la sua professionalità e il suo senso di appartenenza nonostante una classifica già compromessa. Gli chiedo scusa pubblicamente perché ancora non riesco a capacitarmi che sia stato l’unico a pagare il conto. Lo faccio anche a nome di qualcun altro che non ha avuto il coraggio di farlo. Faccio a Diego un grosso in bocca a lupo per il prosieguo della carriera e lo ringrazio ancora una volta per quanto fatto per me ed il Brescia”.