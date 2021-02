Brescia, Clotet: “Con Cellino rapporto nato ai tempi del Leeds”

Il Brescia ha comunicato di aver affidato la guida tecnica a Pep Clotet che ha preso il posto dell’esonerato Dionigi. Queste le parole del nuovo tecnico: “Arrivo in una Società importante e col massimo entusiasmo – afferma l’allenatore catalano con diverse esperienze all’estero tra Inghilterra, Spagna, Svezia e Norvegia -. Ringrazio il presidente Massimo Cellino, con cui ho uno splendido rapporto fin dai tempi di Leeds, per avermi dato un’opportunità di questo livello. Sono convinto di avere a disposizione una rosa importante e farò il possibile per ottenere il massimo dai ragazzi”.