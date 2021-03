Brescia, Clotet: “Siamo tornati a muovere la classifica. Tutti i match fondamentali da ora in poi”

Il Brescia cerca di dare una sterzata al proprio campionato, i lombardi si sono resi protagonisti di un torneo di Serie B contraddistinto da pochi alti e tanti bassi. Pep Clotet, allenatore della squadra bresciana ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cosenza: “Nell’ultimo match non abbiamo portato a casa la vittoria, ma era importante muovere la classifica e siamo riusciti a farlo. In questa fase, quando mancano ancora 13 partite alla fine del campionato, tutti i match sono fondamentali a partire dalla sfida contro il Cosenza”. Il tecnico spagnolo poi parla di Donnarumma: “Sta lavorando bene e molti dei suoi assist sono serviti ad Ayé per fare quello che ha fatto. A me non interessa se segna uno o l’altro perché ho la testa focalizzata sull’obiettivo e non su chi fa gol”.

