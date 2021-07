Brescia festeggia 110 anni, Mazzone: “Nel ricordare gli anni passati mi commuovo”

Oggi il Brescia è nelle mani di Massimo Cellino. Tra alti e bassi il presidente sardo punta a far ritornare il Brescia nell’Olimpo del calcio italiano

Il Brescia calcio festeggia 110 anni di storia. Era il 17 luglio del 1911 quando ha preso vita la gloriosa storia della formazione biancazzurra che ha spesso giocato in Serie A mentre attualmente si trova in B. Uno dei tecnici storici del club con la V al petto è Carlo Mazzone che ha mandato una lettera al club diffusa sotto forma di video sul canale ufficiale Youtube della squadra bresciana: “Nel ricordare gli anni passati a Brescia mi commuovo. Una squadra di grandi uomini prima e giocatori poi. Ricordo con affetto Gino Corioni, una persona vera e per bene: per me è stata una gioia immensa allenare una società storica come il Brescia. Colgo l’occasione dei 110 anni del club per salutare tutti i tifosi che mi hanno sostenuto e continuano a farlo, e dare un grande abbraccio a Massimo Cellino. Non dimentico i tempi vissuti a Cagliari e gli anni vissuti insieme. Un saluto ai miei giocatori e a tutte le persone che hanno lavorato e lottato con me, un pensiero anche al caro Vittorio che tifa da lassù.”