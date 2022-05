Brescia, Filippo Inzaghi presente ai saluti di fine stagione

La curiosa decisione del club lombardo

Il Brescia è stato eliminato nella semifinale playoff di Serie B dal Monza e subito dopo la delusione, il presidente Massimo Cellino ha optato per l'esonero di Eugenio Corini . Nella giornata di oggi la squadra si è data appuntamento per i saluti di fine stagione e all'incontro era presente anche l'ex allenatore delle Rondinelle Filippo Inzaghi , attualmente sotto contratto col club. Al "rompete le righe" quindi era presente anche lui, arrivato volentieri all'incontro e felice di salutare i calciatori e gli addetti ai lavori, non avendo avuto modo di farlo nei giorni dell'esonero. Fatto curioso poiché, dopo il licenziamento del tecnico, le parti si erano lasciate malamente.

Secondo Sky Sport, per quanto riguarda la panchina del Brescia per il prossimo anno, Cellino ha deciso di non ripartire con Corini, il cui contratto è in scadenza a giugno. Il piano del presidente del club lombardo è quello di riportare a Brescia l'ex Pep Clotet. Per l'allenatore spagnolo, svincolato da gennaio dopo l'esonero dalla SPAL, si tratterebbe di un ritorno sulla panchina bresciana, avendo già guidato la squadra da febbraio a giugno 2021.