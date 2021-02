Guai in vista per il Brescia e il suo patron Cellino. La Guardia di Finanza si è presentata nella sede del club lombardo. Come spiegato dal sito del Giornale di Brescia perquisizioni della Guardia di Finanza sono in corso negli uffici della sede del Brescia calcio e casa di Massimo Cellino a Padenghe sul Garda. Nell’ambito di un’inchiesta su reati fiscali Massimo Cellino risulta iscritto nel registro degli indagati.