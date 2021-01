Brescia-Monza streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Brescia-Monza si gioca questa sera lunedì 25 gennaio 2021 alle ore 21.00 per la 19^giornata di Serie B. Un Monday Night speciale che potrebbe già dare dei segnali in ottica classifica.

Brescia-Monza, le probabili formazioni

Queste le possibili scelte delle due formazioni:

BRESCIA (3-4-1-2): Joronen; Papetti, Chancellor, Mangraviti; Karacic, Bisoli, Van de Looi, Martella; Spalek; Ayé, Donnarumma.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Scaglia, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Boateng, Gytkjaer, Mota.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Brescia-Monza si giocherà, come detto, lunedì sera, come posticipo della 19esima giornata, alle ore 21. Lo scenario della partita sarà lo Stadio Rigamonti di Brescia. Il match verrà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN che detiene i diritti dell’intero torneo. La gara potrà essere vista dai suoi utenti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 e Xbox, oppure a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento Sky, avranno inoltre la possibilità di vedere Brescia-Monza in tv anche attraverso la app presente sul decoder SkyQ. Telecronaca affidata a Edoardo Testoni e Massimo Donati.

Gli utenti DAZN potranno vedere Brescia-Monza in diretta live streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, solamente dopo aver scaricato la app per sistemi Android e iOS, quindi di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.