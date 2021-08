Brescia, Palacio: “Inzaghi mi chiamava e mandava messaggi alla fine ho detto sì”

Si è presentato ai nuovi tifosi l'ex attaccante del Bologna

PALACIO - "Mi fanno sempre la domanda dell'età, ma io credo che alla fine in campo contino solo i fatti. Sto bene, mi sento ancora un ragazzo e ho tanta voglia e motivazione per far bene. Come mai Brescia? Ha inciso molto Mister Inzaghi che mi chiamava e mandava messaggi spesso descrivendomi le ambizioni del Club e la bontà della squadra. Avevo tante offerte e mi sono preso un po' di tempo per decidere, ma alla fine ho scelto Brescia anche per la sua storia. Qua hanno giocato calciatori importanti, Baggio e tanti altri, e sicuramente ci ho pensato. Differenza di età con i compagni? Non mi preoccupa, conta la voglia di far bene e la motivazione. So di approdare in un campionato molto equilibrato, lo abbiamo visto a Terni, e che ci sono due/tre squadre superiori a noi, però anche il Brescia è forte".