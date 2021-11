Brescia passa a Benevento. Perde il Crotone di Marino e ko Spal e Ternana

Battuto il Benevento dal Brescia. Il Lecce resta in scia, buon momento di Como, Monza e Frosinone. Ripartono Cittadella e Perugia

Redazione ITASportPress

Si sono giocate nel primo pomeriggio le partite della 11a giornata di Serie B. Il Benevento è caduto in casa battuto dal Brescia che è adesso l'anti Pisa. Nelle altre partite vittoria del Lecce che ne fa tre al Cosenza, mentre la Reggina cade in casa col Cittadella. Il Frosinone batte il Crotone al 93'. Vincono Monza e Perugia. Ok anche il Como. Alle 18 altre tre partite.

Benevento-Brescia 0-1

Il Benevento cade in casa per la prima volta in campionato. E’ il Brescia dell’ex Pippo Inzaghi a fermare la corsa della strega e ad aggiudicarsi la sfida d’alta quota del torneo di serie BKT. Dopo un primo tempo alla camomilla e’ la ripresa a regalare maggiori emozioni. Passano pochi minuti ed e’ il Brescia ad andare vicino all’appuntamento con il gol. Dal limite Spalek calcia di prima intenzione, Manfredini con la mano di richiamo si salva in calcio d’angolo. A sei minuti dalla fine i giallorossi sfiorano il vantaggio. Lapadula serve al centro per Brignola che da pochi passi spedisce sul fondo. Al 43′ arriva la doccia fredda per il Benevento. Letizia si addormenta, il neo entrato Tramoni gli soffia il pallone e insacca alle spalle di Manfredini.

Frosinone-Crotone 2-1

Vittoria di misura per il Frosinone, che batte il Crotone al termine di una sfida ricca di emozioni. Prima parte di gara giocata a buon ritmo da entrambe le squadre, con i padroni di casa che ovviamente provano ad imporre il proprio gioco. Nella prima mezz’ora, il piu’ pericoloso tra i ventidue in campo e’ Charpentier, che al 26′ sfiora il gol con un perfetto colpo di testa dopo un preciso cross dalla destra di Casasola, sul quale Contini salva in modo miracoloso con un grandissimo intervento. Il Crotone regge l’urto e prova a reagire con azioni di rimessa. In una di queste, nel finale di tempo, si vede assegnare un calcio di rigore per un fallo di mano di Casasola dopo una battuta di Maric. Lo stesso attaccante realizza dagli undici metri. Il vantaggio dei rossoblu dura pero’ un solo minuto, perche’ e’ il solito Charpentier a pareggiare i conti trovando la marcatura da pochi passi dopo un perfetto assist di Canotto. Grande avvio di ripresa dei calabresi, che sfiorano il nuovo vantaggio in ben tre occasioni: due volte Maric e poi Sala si vedono pero’ respingere le conclusioni da un ottimo Ravaglia. I canarini reagiscono, ed al 31′ colpiscono una traversa clamorosa dopo una bellissima girata di testa di Novakovich. In pieno recupero e’ Cicerelli a regalare a Grosso tre punti preziosi con un preciso destro.

Lecce-Cosenza 3-1

Allo stadio Via del Mare nessun problema per il Lecce che ne fa tre al Cosenza e si porta ai piani alti della classifica. Il meritato vantaggio è alla mezz'ora con Strefezza, che sblocca con un bel tiro rasoterra da lontano. Bis di Coda nel recupero del primo tempo. E a inizio ripresa è tris di Bjorkengren. Poi due pali del Lecce e l'inutile rete di Caso per il Cosenza nel finale

Monza-Alessandria 1-0

Vince un Monza decisamente piu’ convincente nel primo tempo e nella ripresa per lunghi tratti in difficolta’. L’Alessandria ha cercato il pari anche se raramente e’ stata pericolosa. Al 6′ il gol che decide la gara: sugli sviluppi di un calcio piazzato da meta’ campo, assist di Pedro Pereira per Colpani che solo davanti a Pisseri mette in rete per il vantaggio monzese. Al 17′ Palombi grazia il Monza: smarcato da Orlando da due metri calcia debolmente a lato. Al 22′ Mustacchio da buona posizione calcia alto. Buon momento dei piemontesi che al 30′ con Orlando, bravo a bruciare Donati, conquistano un angolo. Al 34′ i monzesi reclamano un rigore per un fallo su D’Alessandro. Avvio di ripresa con i “Grigi” che cercano il pari: al 54′ Orlando da fuori area conclude a lato di Di Gregorio, poi al 73′ e’ Arrighini a chiamare in causa il portiere monzese. Negli ultimi 10 minuti pressing costante della formazione di Longo, brianzoli in affanno ma alla fine vittoriosi.

Reggina-Cittadella 0-1

Al Granillo il Cittadella vince di misura sulla Reggina (0-1). Decide una rete di Vita. Partono bene i veneti che vanno subito in pressing mettendo la Reggina in difficolta’. Al 10′ ci prova Branca con una conclusione in girata ma Turati salva. Al 14′, poi, arriva il gol: Antonucci serve Vita che sorprende la difesa amaranto e manda la palla in rete. Prova a recuperare la Reggina che pero’ crea poche e imprecise occasioni, come quella al 16′ di Menez che manda fuori. Nella ripresa i calabresi reagiscono ma non riescono a trovare il pari, nonostante le occasioni procurate prima da Montalto e Galabinov, poi da Denis che al 30′ in area calcia in diagonale, ma Kastrati salva, e infine da Laribi che da due passi non riesce a mettere dentro. Tensione palpabile fino alla fine, tanto che al 33′ il tecnico Gorini viene espulso.

Ternana-Como 1-2

Il Como sfata il tabu’ del ‘Liberati’ e batte per la prima volta nella storia la Ternana. Per la squadra di Gattuso sesto risultato utile consecutivo. Secondo ko di fila, invece per la formazione di Lucarelli. La partita cambia dopo appena 5′: rigore per la Ternana, Donnarumma spara sul palo. I rossoverdi accusano il colpo, il Como si fa avanti e sblocca con un tiro cross di Vignali che trova impreparato Iannarilli. La squadra rossoverde si riorganizza, attacca e prende il possesso del campo ma sono i lariani a segnare. In avvio di ripresa, al primo contropiede buono La Gumina batte per la seconda volta Iannarilli. Nel finale c’e’ gloria per Falletti che riapre la partita ma non basta. Vince il Como.