Brescia raggiunto al 94′ dalla Spal. Cade il Benevento. Il Vicenza passa a Como

Frenano le prime della graduatoria e grande bagarre anche in zona retrocessione

Si sono disputate le partite di Serie B della 36a giornata iniziate alle ore 18. Il Benevento frena battuto in casa dalla Ternana. I giallorossi sono stati raggiunti in classifica dal Brescia che ha pareggiato con la Spal. Estensi in gol in pieno recupero con Latte Lath. Per la salvezza passo avanti del Vicenza che ha sconfitto il Como in trasferta. Prima vittoria del neo allenatore Francesco Baldini che dà qualche speranza ai veneti che devono vincere le ultime due gare.