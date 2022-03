Brescia, via Inzaghi arriva Corini

Si è chiusa l'avventura del tecnico Inzaghi a Brescia

Stavolta il patron del Brescia, Massimo Cellino ha preso la decisione di esonerare il tecnico Pippo Inzaghi dopo due giornate di riflessioni e trattative. Il club lombardo ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Eugenio Corini. La svolta è arrivata nella tarda mattinata di oggi quando l'ex centrocampista ha ottenuto il via libera dal Lecce (che ha guidato nella stagione 2020/21) per la rescissione contrattuale. Questo il comunicato dell'esonero di Inzaghi: Brescia Calcio comunica di aver sollevato dall'incarico di tecnico della Prima Squadra Filippo Inzaghi. Il Club ringrazia l'allenatore piacentino per il lavoro svolto rivolgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.