Bucchi: “Balotelli a Monza pensava che potesse fare la differenza…”

L'ex allenatore del Monza ha spiegato il motivo che ha frenato Super Mario

Appena 14 presenze e 6 gol con la maglia del Monza per Mario Balotelli. L'attaccante è svincolato ed ha lasciato la Brianza per iniziare una nuova avventura che potrebbe essere in Turchia con l'Adana Demirspor che gli ha offerto un contratto. Intanto l’ex tecnico del Monza, Cristian Brocchi ha parlato di Mario Balotelli intervenendo sul canale Twitch del Milan. Queste le sue parole: “È sempre Mario, un ragazzo a cui voglio bene. Ci conosciamo da tanti anni. È arrivato in una realtà per lui nuova, in Serie B pensava che potesse fare sempre la differenza. A Mario bastava un pallone per fare gol ed è vero. Ma in B c’è tanto agonismo, ha avuto delle difficoltà dettate anche da degli infortuni che l’hanno condizionato all’inizio. Ci ha dato una grossa mano, ha fatto sei gol e il suo valore non è in discussione”. Per Balotelli, arrivato in Brianza grazie all'ad Galliani una stagione non positiva visto che il Monza è stato eliminato dalla finale playoff di B dal Cittadella.